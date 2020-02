Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, është shprehur optimist për realizimin e një marrëveshje në mes të Serbisë dhe Kosovës, ku kësaj të fundit do t’i bashkoheshin tre komunat me shumicë shqiptare, Presheva Medvegja dhe Bujanoci.

“Pajtohemi që dialogu duhet të vazhdojë, duhet të marrim pjesë në takimin , gjithmonë duke punuar për një marrëveshje sa me gjithëpërfshirëse”