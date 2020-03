Presidenti amerikan, Donald Trump, injoroi raportet nga agjencitë e inteligjencës amerikane duke filluar në janar që paralajmëruan për shkallën dhe intensitetin e shpërthimit të coronavirusit në Kinë, raporton The Washintgon the post.

Duke përmendur zyrtarët amerikanë të njohur me raportet dhe paralajmërimet e agjencive, The Washington Post raportoi se agjencitë e inteligjencës përshkruan natyrën dhe përhapjen globale të virusit dhe nënvlerësimin e dukshëm të Kinës për ashpërsinë e tij, si dhe nevojën e mundshme për masa qeveritare amerikane për ta përmbajtur atë – ndërsa Trump vendosi të largojë ose thjesht të mos adresojë seriozitetin e tyre.

“Donald Trump mund të mos e ketë pritur këtë, por shumë njerëz të tjerë në qeveri po – ata thjesht nuk mund ta detyronin atë të bëjë asgjë në lidhje me këtë”, vuri në dukje zyrtari për mediumin amerikan.

Ndërsa sipas CNN, CIA dhe Zyra e Drejtorit të Inteligjencës Kombëtare nuk pranuan të komentojnë pretendimin e The Washington Post, përcjell Telegrafi.

Kur u pyet për koment mbi raportin, zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë, Judd Deere, i drejtoi CNN-it komentin e zëdhënësit të Hogan Gidley për The Washington Post.

“Presidenti Trump ka ndërmarrë masa historike, agresive për të mbrojtur shëndetin, pasurinë dhe sigurinë e popullit amerikan – dhe e bëri këtë, ndërsa media dhe demokratët zgjodhën të përqendroheshin vetëm në politikën e fajësimit”, ka thënë Gidley në një deklaratë. “Është më se e pështirë, e përçmuar dhe e turpshme për burime frikacakë pa emër, në përpjekje për të rishkruar historinë – është një kërcënim i qartë për këtë vend të madh”.

Ndërkohë, siç shkruan tutje CNN, një burim i njohur tha se komitetet e zbulimit të kongresit u informuan për kërcënimin e coronavirusit në janar dhe shkurt.

Po sipas CNN, raportet e inteligjencës nuk parashikuan se kur virusi mund të godiste SHBA-në ose të rekomandojë hapa që duhen ndërmarrë si përgjigje, tha burimi.

Raportet gjurmuan përhapjen e virusit në Kinë dhe në vendet e tjera, dhe paralajmëruan se zyrtarët kinezë po minimizonin ndikimin.

Brenda administratës, ndihmësit e Trump u përpoqën më kot ta bindnin atë për seriozitetin e virusit, sipas The Washington Post.

Sekretari i Shëndetit dhe Shërbimeve Njerëzore, Alex Azar, nuk ishte në gjendje të diskutonte për virusin me Trump deri më 18 janar, dy zyrtarë të lartë të administratës i thanë The Washington Post – në cilën pikë Presidenti e ndërpreu atë për ta pyetur për një çështje tjetër.

Më vonë në janar, ndihmësit u takuan me shefin e atëhershëm në detyrë të stafit të Shtëpisë së Bardhë, Mick Mulvaney, në një përpjekje për të bindur zyrtarët e nivelit më të lartë për të monitoruar virusin – me Drejtorin e Këshillit të Politikës së Brendshme të Shtëpisë së Bardhë, Joe Grogan, duke pohuar se nëse Shtëpia e Bardhë nuk adresonte seriozisht virusin, një çështje që ka të ngjarë të jetë në qendër të vëmendjes për muaj – Trump mund të rrezikojë të humbasë rizgjedhjen e tij, njerëzit e informuar për takimin i thanë The Washington Post.

Mulvaney më pas mbajti takime të rregullta, megjithëse zyrtarët i thanë gazetës që Trump nuk e merrte seriozisht virusin sepse nuk mendonte se ai kishte qarkulluar gjerësisht në Shtetet e Bashkuara.

“Unë mendoj se do të funksionojë mirë”, kishte thënë Trump. “Unë mendoj se kur futemi në prill, në mot më të ngrohtë, ka një efekt shumë negativ në atë lloj virusi”.

Presidenti gjithashtu dukej se mohonte kërcënimin e virusit në favor të besimit të informacionit të dhënë nga Presidenti kinez, Xi Jinping, raportoi gazeta.

Zyrtarët e administratës i thanë mediumit amerikan se edhe pasi disa nga këshilltarët e tij këmbëngulën që Kina po siguronte të dhëna të pasakta mbi infeksionin dhe shkallën e vdekjes nga sëmundja, Trump lavdëroi publikisht trajtimin e Kinës me coronavirusin në fund të janarit.

Në një takim në shkurt, Trump argumentoi se nëse ai bënte më shumë presion mbi Xi, Pekini do të kishte më pak të ngjarë të ndante informacione se si po merrej me shpërthimin.

Edhe kur rastet arritën në SHBA, Trump kundërshtoi ta karakterizonte virusin si një kërcënim serioz, raporton gazeta.

Trump më 3 shkurt ndaloi të huajt që kishin qenë në Kinë në 14 ditët e mëparshme të hynin në Shtetet e Bashkuara, një hap të cilin ai shpesh e vlerëson si ndihmë për të mbrojtur amerikanët kundër virusit.

Ai gjithashtu ka thënë publikisht se kinezët nuk ishin të sinqertë për efektet e virusit.

Por ai ndalim udhëtimi, vlerëson The Washington Post, nuk u shoqërua me hapa shtesë të rëndësishme për t’u përgatitur kur virusi përfundimisht infektoi njerëz në Shtetet e Bashkuara në një numër të madh.

Ndërsa sëmundja përhapej përtej Kinës, agjencitë spiune të SHBA-së ndoqën shpërthimet në Iran, Korenë e Jugut, Tajvan, Itali dhe gjetkë në Evropë, thanë zyrtarët e njohur me ato raporte.

Shumica e informacionit vinin nga burime publike, përfshirë raportet e lajmeve dhe deklaratat zyrtare, por një pjesë e konsiderueshme erdhën gjithashtu nga burime të klasifikuara të inteligjencës.

Por, edhe kur rastet e para të infeksionit u konfirmuan në Shtetet e Bashkuara, Trump vazhdoi të këmbëngulë që rreziku për amerikanët ishte i vogël.

“Mendoj se do të jetë gjithçka në rregull”, kishte thënë ai më 10 shkurt.

“Ne kemi një numër shumë të vogël njerëzish në vend, tani, të prekur”, tha ai katër ditë më vonë. “Është rreth 12. Shumë prej tyre po përmirësohen. Disa janë rikuperuar plotësisht tashmë. Kështu që ne jemi në gjendje shumë të mirë”.

Më 25 shkurt, Nancy Messonnier, një zyrtare e lartë e CDC-së, dha mbase alarmin më të rëndësishëm publik për atë pikë, kur ajo u tha gazetarëve se coronavirusi ka të ngjarë të përhapet brenda komuniteteve në Shtetet e Bashkuara dhe se ndërprerjet në jetën e përditshme mund të jenë të rënda.

Trump e thirri Azarin në kthimin e tij nga një udhëtim në Indi dhe u ankua se Messonnier po frikësonte tregjet e aksioneve, sipas dy zyrtarëve të lartë të administratës.

Trump përfundimisht ndryshoi tonin e tij pasi u treguan modele statistikore në lidhje me përhapjen e virusit nga vendet e tjera dhe dëgjoi drejtpërdrejt nga Deborah Birx, koordinatori i grupit të Task-forcës për coronavirus të Shtëpisë së Bardhë, kanë thënë njerëz të njohur me bisedat e Trump.

Por deri atëherë, përfundon shkrimi i The Washington Post, shenjat që tregonin për një shpërthim të madh në Shtetet e Bashkuara ishin kudo.