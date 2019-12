Ndeshja mes Bayer Leverkusenit dhe Juventusit u mbyll me fitoren e italianëve me rezultat 2-0, por në fund të ndeshje Cristiano Ronaldo përveç goli u bë protagonist edhe i një situate aspak të mirë.

Portugezi arriti në këtë ndeshje ta gjejë golin, duke e hapur ndeshjen në minutën e 75-të.

Ndeshja gjatë kohë së rregullt u ndërpre dy herë, pasi dy tifozë ndaras u futën në fushë për ta përqafuar Ronaldon.

Njëri ia arriti qëllimit, ndërsa tjetri jo, pasi edhe portugezi iu shmang paksa për ta kapuar pastaj sigurimi.

Por ngjarja më e rëndë ndodhi menjëherë pas vërshëllimës së gjyqtarit, kur tifozi i tret kishte hyrë në fushë në tentim për të bërë një selfie me Ronaldon.

Qëllimi është arritur dhe iu afrua portugezit, por kur donte ta bënte fotografinë sigurimi e ka kapur, ndërsa ai e ka tërhequr Ronaldon njëkohësisht, duke e luhatur paksa.

Ronaldo to a fan: Are you crazy? 😂#Juventus pic.twitter.com/VcPsaVX7e4

— Koro (@nonsmoknlifboat) December 11, 2019