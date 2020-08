Përfaqësuesit e Agjensionit turk për bashkëpunimin dhe koordinim TIKA, koordinatorja e programit Çagya Gyltekin Tosbat sot është takuar me kryetarin e komunës së Bujanocit Nagip Arifin për të diskutuar rreth bashkëpunimit në të ardhmën me komunën e Bujanocit.

Pas një pauze të gjatë TIKA prap ështe e interesuar që të angazhohet me aktivitetet e saja në Komunën e Bujanocit.

Gjatë takimit kryetari Arifi i ka njoftuar përfaqësuesit e TIKA-me gjendjen aktuale ekonomike në Komunën e Bujanocit dhe prioritetet për këtë vit.

Gjithashtu gjatë takimit është diskutuar edhe rreth gjendjes së krijuar nga pandemia dhe mundësit e bashkëpunimit në këtë drejtim.