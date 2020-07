Pronari i Interit, Jindong Zhang e sheh nënshkrimin e yllit të Barcelonës, Lionel Messi, si hapin tjetër të madh në klub, pasi e solli Antonio Conten si menaxher.

Sipas një raporti në edicionin e sotëm të të përditshmes italiane Corriere della Sera, pronari i Interit, Jindong Zhang është i etur për ta transferuar Messin në Giuseppe Meazza.

Jindong Zhang, babai i presidentit të Interit, Steven Zhang, gjithmonë ka synuar lartë dhe më lartë dhe tre vjet më parë ai dëshironte që Conte të emërohej si shefi i klubit dhe ai e sheh sjelljen e Messit në klub si hapin tjetër të madh.

Pronarët e Interit provokojnë Barcelonën duke e shfaqur një pamje të Messit si paralajmërim për ndeshjen ndaj Napolit

PPTV Sports nën pronësi të grupit Suning projektoi shfaqjen e Messit në katedralen e famshme Duomo të Milanit për të promovuar ndeshjen e Interit me Napolin, të cilin ata e fituan 2-0 mbrëmë dhe kjo tashmë nuk ka lënë vend për dyshime sa i përket transferimit të Messit te Interi.

Raporti vazhdon të shpjegojë se Messi ka acaruar raportet me presidentin aktual të Barcelonës Josep Maria Bartomeu dhe nuk e dëshiron më atë në krye të klubit.

Përveç kësaj, Messi ka të mbetur edhe një vit në kontratën e tij të tanishme dhe nga janari do të jetë i mundur t’i qaseni atij me një para-kontratë nëse nuk nënshkruhet një marrëveshje e re deri atëherë.

Raporti nga faqja e lajmeve në Milano vazhdon të nxjerrë në pah sa do të kushtonte Messi për një klub nëse do të donin ta firmosnin.

Juventus i pagoi Real Madridit 100 milionë euro për të nënshkruar me Cristiano Ronaldo dhe Messi mund të kushtojë dy herë më shumë në tarifat e transferimit.

Nëse Messi kushton 200 milionë dhe i jepet një kontratë trevjeçare me vlerë 50 milionë euro neto në vit, e cila është e barabartë me 150 milionë neto ose 300 milionë euro bruto, kostoja totale e marrëveshjes do të ishte rreth 500 milionë bruto.