Pasagjerët do të duhet të mbajnë maska dhe doreza në transportin publik, i cili fillon të funksionojë në Beograd me 8 maj, dhe në rast se dikush përpiqet të hyjë në autobus pa këtë mbrojtje, do të intervenojë policia komunale.

Detyrë e shoferit dhe kontrolluesit është të mos lejojë që personat pa maska dhe doreza të hyjnë në autobus. Nëse ata e lirojnë një person të tillë pa masa mbrojtëse, ai do të mbajë përgjegjësi penale për mosrespektimin e masave për të parandaluar përhapjen e infeksionit (i dënueshëm deri në tre vjet burg). Nëse një qytetar insiston të hip në autobus pa pajisje mbrojtëse, kontrolluesi thërret policinë komunale, e cila largon qytetarin. Nëse dikush është shumë arrogant dhe këmbëngul për të hyrë në transport, ata gjithashtu i nënshtrohen përgjegjësisë penale – tha për Kurir Ivan Divac, kreu i policisë komunale në Beograd.