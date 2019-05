Deklarata e kryetarit të Bujanocit, Shaip Kamberi, se “zgjidhja më e mirë për Luginën e Preshevës është të bashkohet me Kosovën”, përgjigja e presidentit Vuçiq se këto janë vetëm ëndrra të kota, ndalim i filmit Kufiri Ballkanik në Shtëpinë e Kulturës në Bujanoc përcjellur me reagime dhe manifestimi aktual “Ditëe Komandant Leshit”. Bujanocin dhe jugun e Serbisë e kanë vendosur në qendër të vëmendjes mediatike jo vetëm në nivel vendorë por edhe më gjerë. Në deklaratën e tij për të përditshem Politika Ish-diplomati Zoran Milivojeviç thotë se rihapja e çështjes së Jugut të Serbisë është jashtëzakonisht e rrezikshme, duke shtuar se “Jugu i Serbisë nuk është çështja kryesore, por statusi i Kosovës dhe Metohisë”. Çështja e përsëritur për Luginën e Preshevës është një përpjekje për të ndërkombëtarizuar këtë çështje dhe në këtë mënyrë të ushtrojë presion shtesë ndaj Serbisë që të pranojë të vazhdojë dialogun në këto kushte që janë të pafavorshme për të. Kjo patjetër do të shmangte çdo tezë mbi korigjimin e kufijve, që do të vinte në pykpyetje integritetin territorial të Kosovës si një shtet i pavarur. Në këtë situatë, për Serbinë, do të ishte pothuajse një sukses për të njohur realitetin, të tërhiqet nga veriu i Kosovës, me qëllim të shmangjes së rrezikut shtesë për pozicionin e Serbisë qendrore. Me këtë presion nëpërmjet Luginnës së Preshevës, Serbia përballet me sfida të tjera,” ka shpjeguar diplomati serb Milivojeviç. Ai ka thënë se Beogradi nuk ka shumë hapësirë për manovrim dhe se në çdo përkeqësin të situatës Serbisë rrezikon marrëdhëniet e saj me Perëndimin dhe politikën e saj integruese evropiane. “Dhe ky është thelbi i këtyre presioneve. Kam frikë se çështja po përshpejtohet, se ka interes në Perëndim për të zgjidhur këtë çështje, për të mos lejuar që disa rrethana ose rrethana globale të favorizojnë që Serbia të frenojë qëndrimin apo të bëhet më e fortë kur është fjala për zgjidhjen e nyjes së Kosovës “, ka përfunduar Milivojeviç./presheva.com/