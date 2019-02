Autoritetet turke sot lëshuan urdhër-arrest për 100 pjesëtarë të ushtrisë dhe civilë të dyshuar për lidhje me imamin Fetullah Gulen. Ankaraja zyrtare konsideron Gulen përgjegjës për përpjekjen e grusht-shtetit në vitin 2016.

Sipas Zyrës së prokurorit në Ankara, urdhër-arrestet u lëshuan për pjesëtarët e ushtrisë, 43 prej tyre me gradën toger dhe 50 me gradën e rreshterit. Gjithashtu, janë lëshuar urdhër-arrest për një punonjës civil në Ministrinë e Tregtisë dhe nëntë persona që punojnë në Ministrinë e Shëndetësisë. Ata dyshohen se janë të lidhur me Gulen, i cili jeton në mërgim në SHBA për njëzet vjet.

Pas grusht-shtetit të dështuar, autoritetet turke po kryejnë spastrim në të cilin u arrestuan rreth 55,000 njerëz dhe më shumë se 140,000 të tjerë u liruan ose u pezulluan. Ndryshe, imami Gulen ka hedhur poshtë pretendimet e Ankarasë zyrtare se qëndron prapa gusht-shtetit të dështuar në Turqi.