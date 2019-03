Ai dobëson aftësinë për të diskriminuar mirë kundër kontrasteve dhe ngjyrave Të pish më shumë se 20 cigare në ditë mund të dëmtojë edhe sytë, ashtu edhe shëndetin e zemrës dhe të mushkërive.

Në veçanti, aftësia për të diskriminuar mirë kundër kontrasteve dhe ngjyrave është dobësuar. Kjo është zbuluar nga hulumtimi nga Universiteti Rutgers, i botuar në Kërkimin e Psikiatrisë. Për studimin janë analizuar 71 njerëz të shëndetshëm, 8 të cilët kanë tymosur shumë pak (më pak se 15 cigare në jetën e tyre) dhe 63 që kanë tymosur më shumë se 20 cigare në ditë, kanë pasur varësi nga nikotina dhe nuk kanë treguar shenja se duan të lënë. Pjesëmarrësit ishin midis 25 dhe 45 vjeç dhe kishin një pamje normale ose korrekte të normës.

Hulumtuesit shqyrtuan se si ata diskriminonin nivelet e kontrastit (dallimet delikate në mbrojtje nga drita) dhe ngjyrat që qëndronin në 149 centimetra nga një monitor i tubave me rreze katodë prej 19 inç që u tregonte atyre stimuj. Rezultatet treguan ndryshime të rëndësishme te duhanpirësit në lidhje me vizionin me ngjyrë të kuqe-gjelbër dhe kaltër-verdhë, që sugjeron se konsumi i substancave me kemikale neurotoksike, të tilla si ato të përmbajtura në cigare, mund të shkaktojë një humbje të përgjithshme të vizionit me ngjyra.

Hulumtimi gjithashtu tregon se duhanpirësit e rëndë kanë një aftësi të kufizuar për të diskriminuar kontrastet dhe ngjyrat në krahasim me joduhanpirësit. Tashmë studimet e mëparshme kanë treguar pirjen e duhanit si një faktor që rrit rreziqet për shikimin, veçanërisht rritjen e shanseve të zhvillimit të degjenerimit makular të moshës. Megjithëse hulumtimi nuk siguron një shpjegim fiziologjik për rezultatet, skuadra e studiuesve që e zhvilluan atë thotë se që kur nikotina dhe pirja e duhanit dëmtojnë sistemin e enëve të gjakut, studimi sugjeron që enët e gjakut dhe neuronet në retinë gjithashtu dëmtohen.