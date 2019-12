Zgjedhjet Parlamentare të pranverës së ardhshme si duket do të jenë një garë tejet interesante dhe joshëse për subjektet politike shqiptare në Luginë të Preshevës.

Pamvarësisht tentimeve të Shqipërisë dhe Kosovës për një listë “UNIKE” edhe kësaj radhe si duket kjo nuk do të ndodhë, nga vet fakti se besimi mes subjekteve politike në Luginë është i barabartë me =0.

Bazuar në, tashmë disa deklarata të liderëve politik disa nuk do të jenë fare pjesë e kësaj gare, të tjerët synojnë me ngulmë të jenë të parët ndërsa të tjerët akoma nuk i kanë bërë kalkulimet brenda partiake.

Nga përvoja e deritanishme kemi mësuar se PVD nuk do të hjek dorë nga kjo garë, por nëse do të jetë pjesë e një liste “UNIKE” këtë mund ta konstatojmë në momentin e fundit të vendimarrjes. Nga ana tjetër PDSH e Ragmi Mustafës edhe kësaj herë do ti qëndrojë besnik qëndrimit të vetë disavjeçarë duke bojkotuar pjesmarrjen e sajë në Parlamentin e Sërbisë.

Kryetari i PVD-së Shaip Kamberi i cili po udhëheq me postin e Kryetarit të komunës së Bujanocit publikisht e ka deklaruar se nuk ka ambicie të garojë në zgjedhjet lokale për të parin e komunës, por megjithatë nuk do të jetë në cepin e nagjrjeve politike.

Logjika e shëndoshë të bënë të kuptosh nëse një politikan mund të largohet nga një pozit udhëheqëse pa patur synime për një të tillë më të lartë? Nëse Kamberi nuk do të garojë për postin e Kryetarit të komuns atëherë a do të lejojë PVD, që nëse do të ketë një listë “UNIKE” për parlamentaret, kandidati i një subjekti tjetër të jetë i pari në këtë listë?

Në postimin e tij në rrjetin social, Kamberi ka shkruar se: “Pavarësisht qëndrimit për të mos kandiduar në zgjedhjet e ardhshme lokale unë nuk e kam ndërmend të tërhiqem në cepin e ngjarjeve politike në Luginë të Preshevës.

Unë tashmë jam kryetar i PVD-së, subjektit kryesorë politik shqiptar në rajon. Kjo më bën krenar duke pasur parasysh trashëgimin politike të PVD-së dhe objektivat e saja fundamentale. Për t’i mbrojtur dhe realizuar ato nevojitet angazhim serioz të cilin edhe do ta orientoj në strukturat e subjektit që e drejtoj” kështu e ka paraqitur qëndrimin e tij Kamberi.

Subjektet tjera që mund të jenë pjesë e kësaj gare akoma nuk i kanë shpalosur qëndrimet e tyre, por gjasat janë të mëdha që ta provojnë fatin e tyre, në të kundërtën PVD nëse shkon e vetme prap ekziston mundësia që ta ketë të paktën një deputet të garantuar në ulëset e Parlamentit të Sërbisë.

Por nëse partitë garojnë secila me lista të veçanta mundet edhe të rrezikojnë duke mbetur pa asnjë deputet, kjo për shkak të shpërndarjes së votave në shumë drejtime.

Një filozofi tjetër e cila tashmë po përflitet në opinion është edhe ndarja në dy grupe, PVD me një listë të kryesuar nga Shaip Kamberi dhe subjektet tjera pjesmarrëse me një listë të përbashkët që do ta kenë një marrëvshje 2+2 të mandatit të deputetit, kjo mbase mund të jetë një logjike e cila sadopak i afrohet mundësisë që shqiptarët e Luginës ti kenë dy përfaqësues në përbërjen e re të qeverisë së Sërbisë./presheva.com/