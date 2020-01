Gëzuar Vitin e RI 2020!

Të dashur miq, brenda pak orëve Viti i Ri 2020 do trokas në zemrat dhe do ulet me ne në vatrat tona!

Unë përzemërsisht ju uroj një vit me shumë gëzime, shëndet, suksese dhe mbarësi e të mira për secilin prej jush dhe për të gjithë shqiptarët, fëmijët, familjet tuaj kudo që janë!

Le të nisim bashkë këtë Vit të Ri plot me shpresë dhe optimizëm se ditët më të mira për kombin tonë të madh i kemi përpara! kryetarë Arbër Pajaziti, thuhet në urimin e APN-Bujanoc./presheva.com/