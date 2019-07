Zuzka Light tashmë shtatë vjet në You Tube demonstron ushtrimet shumë efikase të cilat shumë shpejt mund të na çojnë në rezultate të dukshme

Misioni i saj është të na tregojë që ushtrimet nuk është patjetër të jenë afatgjata as të kërkojnë posedimin e palestrës private, por shumë lehtë dhe thjesht, me pak ushtrime të rregullta, vullnet dhe angazhim, mundeni në mënyrë cilësore t’i bëni edhe në shtëpi.

Programi i saj është i bazuar në ushtrimet e shkurtra, me intensitet të lartë të cilat pulsin tonë do ta çojnë deri në maksimum, ndërkaq me këtë edhe deri në shpenzim maksimal të kalorive.

Asnjë ushtrim i Zuzkas nuk zgjat më shumë se 20 minuta, ndërkaq kjo video për vithe perfekt na tregon se si në tërësi t’i lodhim dhe t’i formojmë muskujt e gluteusit në vetëm disa minuta.

Zuzka në video përdor peshat prej përafërsisht tre kilogramësh, mirëpo nëse nuk i keni, edhe shishe të zakonshme plastike të mbushura me rërë të imët do ta bëjnë ushtrimin tuaj të suksesshëm.