Në pyetjen se çfarë do të ndodhte nëse do të ndodhte, dhe se vala e dytë me Corona virus do të ndodhte, gjëja e parë që ju vjen në mendje është rivendosja e gjendjes së jashtëzakonshme, përcjell presheva.com.

Epidemiologu serb Predrag Kon thotë se ai “nuk beson se do të ketë një gjendje tjetër të jashtëzakonshme nëse ka një valë tjetër të koronavirusit në Serbi”.

– Ne madje nuk mund të angazhojmë sistemin shëndetësor vetëm për Covid, sepse ngadalë po fillon të rrezikojë të tjerët. Ne duhet të dëgjojmë njëri-tjetrin dhe të sigurojmë një disiplinë shumë më të madhe se kjo periudhë – përfundoi Kon.

Branislav Tiodorović gjithashtu mendon se ne do të jemi gati për valën e dytë të mundshme.

– Është e sigurt që nuk do të ketë asnjë vendosje të gjendjes së jashtëzakonshme sepse virusi nuk do të ketë aq fuqi sa kishte tani – Tiodorović është i qartë./presheva.com/