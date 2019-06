Nata finale e festivalit të këngës për fëmijë Gëzimi Ynë mbrëmë nxori talentët e rinjë duke zbuluar zërin dhe paraqitjen skenike të tyre.

Juria profesionale ka bërë përzgjedhjen e pjesmarrësve në këtë festival duke ranguar si vijon.

Fitueset e Festivalit të këngës për fëmijë “GËZIMI YNË” 2019

Vendi i parë Keida Gara

Vendi i dytë Belina Emini

Vendi i dytë Djellza Nuhiu

Vendi i tretë Alina Abazi

Vendi i tretë Tringa Sadiku

Vendi i tretë Agnesa Sejdiu

Çmimi Special “Gëzimi ynë”

Pranvera Haliti

Debutantja më e mirë

Amela Selmani

Çmimi i publikut

Azra Hyseni

Interpretimi më i mirë Eriona Zeneli

Vokali më i mirë Erda Bajrami

Çmimi Hit Eliza Jahiu

Në këtë mbrëmje finale ishin fëmijët dhe prindërit të cilët u ndanë të kënaqur me organizimin. Ndërsa drejtori i Shtëpisë së Kulturës, Valon Nuhiu në përmbyllje të këti eventi kuluro- edukativ ka premtuar se në aspeketin institucional do të përkrahen dhe ndihmohen fëmijët me theks të veçantë talentët preshevarë./presheva.com/