Nga e premtja në orën 6 pasdite, Serbia do të vendosë mbikëqyrjen mbi të gjithë qytetarët që kthehen nga pushimet verore nga Mali i Zi, Kroacia dhe Bosnje dhe Herzegovina, dhe kjo mund të zbatohet edhe për Shqipërinë dhe vendet e tjera në rajon dhe Evropë, ku rastet me Covid 19 po rriten.

Dr. Branislav Tiodoroviq, anëtar i Shtabit të Krizave për luftën kundër Corona virusit, shpjegoi se si do të ishin masat parandaluese.

“Ne duhej të vendosnim masat, në atë mënyrë ne tërheqim vëmendjen e njerëzve tanë nga vijnë dhe çfarë i ekspozohen. Nga e premtja në 6 pasdite, futet mbikëqyrja. Në një farë mënyre është një masë parandaluese, dhe në këtë mënyrë ne i dhamë njerëzve tanë kohë për deri të Premten në orën 6 pasdite, ata të kthehen ”, thotë ai, përcjell presheva.com.

Kushdo që hyn në vend, kur t’i kthehet pasaporta, do të informohet se ai është nën mbikëqyrje dhe do të duhet të paraqitet në ambulancën Kovid të Shtëpive të Shëndetit nga ai vjen brenda 24 orëve, pavarësisht nëse ka simptoma apo jo.

Instituti “Batut” do ta dërgojë në të gjitha qendrat shëndetësore, në mënyrë që ata të dinë se, kur të vijë një qytetar i tillë i yni, nëse ka probleme, ai shkon në zonën e kuqe të ambulancës Kovid, dhe nëse jo, atëherë shkon në të ashtuquajturën zonë të verdhë.

“Ajo zonë e verdhë duhet të ekzistojë dhe është shumë më e sigurt për turistët tanë të vijnë në ambulancën Covid sesa te mjeku i zgjedhur në qendrën shëndetësore, sepse ato janë një burim i mundshëm i infeksionit”, shpjegon prof. Dr. Tiodoroviq shton se kushdo që nuk raporton brenda 24 orëve, do të bëjë shkelje.

Nëse pacienti ka probleme, bëhen analiza të hollësishme.

“Rtg i mushkërive, analizat e gjakut, testimi dhe dërgimi në vetëizolim në shtëpi, nëse nuk ka nevojë të shtrohet në spital. Rekomandohet të jetë 10 ditë vetëizolim, megjithatë, nëse ai pacient merr një rezultat negativ pavarësisht nga vështirësitë, nuk ka nevojë të mbetet në vetizolim

“Kjo nuk është vetëizolimi që policia pastaj e kontrollon,” shpjegoi Tiodoroviç.

Kostot e testimit të pacientëve i nënshtrohen shtetit, si më parë.

Sidoqoftë, një pacient i tillë nuk mund të llogarisë që të ketë një pagë të plotë gjatë izolimit, siç ishte rasti gjatë gjendjes së jashtëzakonshme.

Duke marrë parasysh se ai udhëtoi me rrezikun e tij, ai tani do të ketë aq sa ka normalisht gjatë sëmundjes së tij, domethënë do të marr 65% të pagës të tij.

“Ai do të marrë një diagnozë nga një mjek, dhe mbi këtë bazë hap një pushim mjekësor, gjatë së cilës do të paguhet 65%”, thotë prof. Dr. Tiodorović.

Profesori shton se theksi vihet në Malin e Zi, Kroacinë dhe BiH, ku janë shumica e qytetarëve tanë, por ai shton se kjo vlen edhe për Shqipërinë, si dhe të gjitha vendet e tjera në rajon dhe Evropë ku numri i njerëzve të infektuar me kurorën po rritet.

“Ka 12,000 turistë tanë në Shqipëri,” tha ai./presheva.com/