Shtabi për situata të jashtëzakonshme ka mbajtur mbledhjen e fundit për këtë vit kalendarik ku u miratua raporti i punës së Shtabit për vitin 2019 dhe Plani vjetor i punës së Shtabit për vitin 2020.

Në këtë mbledhje u diskutua dhe u aprovua Rregullorja e punës së Shtabit ku do të inkorporohen edhe ndryshimet në Planin e punës së Shtabit në fjalë.

Shtabi për situata të jashtëzakonshme me mbledhjen e fundit ka përmbyllur vitin kalendarik 2019, duke e konsideruar si një vit të suksesshëm në menaxhimin e situatave të jashtëzakonshme me theks të veçantë menaxhimin me rastin e ndezjes së deponisë ilegale tek Përzhari të cilën e kanë fikur në kohë rekorde./presheva.com/