Raportuesja në Parlamentit Evropian për Kosovën, Viola von Cramon, sot në Twitter ka shpërndarë deklaratën e Departamentit amerikan të shtetit se nuk ka plan sekret për shkëmbim territoresh ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke shtuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta mbajnë fjalën.

Mbrëmë Richard Grenell, i dërguari i posaçëm i presidentit amerikan, Donald Trump për dialogun Kosovë-Serbi, ambasadori amerikan në Kosovë, Philip Kosnett dhe përfaqësuesi i posaçëm për Ballkanin Perëndimor, Matthew Palmer, përmes një deklarate të përbashkët kanë thënë se nuk ka plan sekret për shkëmbim territoresh ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.

Lidhur me këtë reagoi sot Viola von Cramon, raportuese në Parlamentit Evropian për Kosovën.

“Ne vetëm mund të shpresojmë se SHBA-ja, pas krijimit të rrëmujës në shtetin e Kosovës, do t’i mbahet fjalëve se nuk ka plan sekret dhe as nuk ka shkëmbim territoresh”, ka shkruar Von Cramon.

Ndryshe, përmes kësaj deklarate SHBA apelon tek krerët politik të Kosovës që të ndjekin Kushtetutën, duke thënë se do të punojnë me çdo qeveri të formuar përmes procesit kushtetues.

“Shtetet e Bashkuara janë me njerëzit e Kosovës. Ne i përshëndesim përpjekjet e vazhdueshme të profesionistëve të shëndetësisë dhe të tjerëve që janë duke punuar shumë, me rrezik të madh, për të zvogëluar përparimin e COVID-19 në Kosovë. Në këtë kohë të pasigurisë, ne i nxisim krerët e Kosovës që të ndjekin Kushtetutën e Kosovës dhe sundimin e ligjit. Ne jemi të përkushtuar që të punojmë me çdo qeveri të formuar përmes procesit kushtetues”, thuhet në përgjigjen e tyre.

Departamenti Amerikan, kërkon që sa më shpejt Kosova ta heq plotësisht tarifën, pasi thonë se po e dëmton popullin.