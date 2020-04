“Bazuar në mendimet e ekspertëve, pres që gjendja e jashtëzakonshme të hiqe deri në fund të Prillit. Nëse kjo nuk është e mundur, atëherë me siguri në maj”tha Presidenti i Sërbisë Aleksandar Vuçiç gjatë një emisioni në Tv 1.

Presidenti i Serbisë tha që ne duhet të fillojmë të mendojmë për ekonominë sa më shpejt të jetë e mundur, dhe njoftoi heqjen graduale të masave të ashpra, siç janë hapja e kafeneve dhe restoranteve.

Sidoqoftë, siç tha ai, kjo nuk do të thotë që të heqim dorë nga disiplinimi, në mënyrë që të paktën një muaj pas hapjes, ambientet e hotelierisë t’i nënshtrohen rregullave të veçanta të funksionimit.

Presidenti theksoi se pas pandemisë, nuk do të ketë ulje pagash dhe pensioneve dhe përsëriti që çdo qytetar i rritur do të marrë 100 euro secili.

Vuçiç tha të dielën në mëngjes se po kalonim një natë të vështirë dhe shfaqjen e rasteve të reja.

Deri dje në 15:00, me Covid-19 janë infektuar 3380 njerëz ndërsa 74 kanë vdekur. /presheva. com/