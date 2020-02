Presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiq ka thënë se është çështje momenti kur do të na kërkohet de fakto apo de jure njohja e Kosovës, në kohën e zhvillimit ekonomik, ku ne jemi vend udhëheqës në Ballkanin perëndimor dhe kemi rritjen më të madhe ekonomike, shkruan “Novosti”.

Ai ka thënë se në dhjetor paga mesatare ishte 510, ndërsa disa vite më përpara vetëm 340 euro. Pas heqjes së taksës ka thënë Vuçiq na pret një presion i jashtëzakonshëm dhe është vetëm çështje kohe kur do na kërkohet njohja e Kosovës me qëllim hedhjen e saj në OKB.. “Qëllimi i tyre është të hedhin Kosovën në OKB dhe ky është thelbi i çështjes. Këtë duhet ta presim dhe është çështje momenti kur do të ndodhë, për një muaj apo tre , apo 6 muaj po do të ndodhë”, tha Vuçiq. Në lidhje me zëvendësimin e taksës me reciprocitet, ai tha se duhet pritur vendimin e Prishtinës për taksën dhe a do të kërkoj reciprocitetin, por jam i sigurt se do ketë presion në Serbinë. Rreth planit Ahtisari plus-plus dhe a do të kërkohet mendimi i popullit, Vuçiq tha se ai gjithsesi do të pyetet dhe edhe ai do thotë mendimin e vetë për këtë. “Kjo është ajo që na pret në periudhën e ardhshme dhe që do ndodhë së bashku me presionin e jashtëzakonshëm në formë kërkese” Diçka që nuk mund të pranoni, në anën tjetër , nuk guxoni të refuzoni” sqaroi Vuçiq. Vuçiq e pranoi se këtë e ka përjetuar kur palës serbe iu kërkua që në marrëveshjen e Brukselit të vendoset pranimi i hyrjes së Kosovës në OKB dhe që në veri të ketë 30 për qind serb e 70 për qind shqiptarë.