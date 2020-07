Shqiptarët në Bujanoc dëshirojnë të na shantazhojnë duke formuar një qeveri pa serbë, tha të mërkurën Presidenti Aleksandar Vuçiq për RTS, përcjell presheva.com

Interesshtë, përfaqësuesit e shqiptarëve erdhën tek unë dhe më thanë “Hajde, Vuçiq, na integroni në organet shtetërore, na integroni në sistem!” Dhe unë gëzohem dhe them “Unë gëzohem dhe i them, do të mendohem, nuk ka problem!”

Dhe pastaj të nesërmen shkojnë në Shqipëri dhe u thonë atyre që të formojnë një qeveri pa 42 përqind të serbëve, të dëbojnë SNS dhe nuk e di kush tjetër nga partitë serbe e kaloi pragun atje. Dëboni serbët në nivelin lokal, dëboni 42 përqind të popullsisë, por kërkoni që të hyni në nivel qeverisje qendrore në Beograd me 1 përqind.

Dhe atëherë ju thoni që teoria është pak e çuditshme, por ne e kuptojmë pse ata e bëjnë atë.

Unë mendoj se ata duan të jenë në gjendje të na shantazhojnë në një moment me lloje të ndryshme të presionit, për të ngritur protesta dhe më shumë …

Ata do t’ju thonë pse jeni ë vetëm në Medvegjë, dhe ne jemi vetëm në Medvegjë sepse ka 300 shqiptarë jetojnë me të vërtetë atje, dhe jo 4,000 siç keni gënjyer me dekada “, tha Vuçiç./presheva.com/