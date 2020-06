Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq pritet që ta vizitojë sot një qytet serb afër kufirit me Republikën e Kosovës.

Zyra e Presidencës njofton se Vuçiq do të qëndroj në Novi Pazar.

Ai do të vizitojë punimet për ndërtimin e rrugës Karajukića Bunari – Rasno, si dhe punimet për rindërtimin e rrugës Novi Pazar – Tutin.