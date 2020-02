Presidenti i Serbisë, Aleksander Vuçici, sot ka konfirmuar se do të udhëtojë drejt Mynihit të Gjermanisë ku do të organizohet Konferenca për sigurinë.

Kreu i shtetit serb ka paralajmëruar një takim të mundshëm me emisarin e Trumpit për dialogun, Richard Grenell, ndërkohë ka thënë se do të marrë pjesë edhe në një panel të përbashkët me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti.

Megjithatë në Mynih, do të udhëtojë edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi.

Një gjë e tillë konfirmohet edhe në faqen zyrtare të “Munich Security Conference 2020” pasi që emri i presidentit Thaçi figuron në listën e atyre që e ka konfirmuar pjesëmarrjen.

Ndërkohë nuk dihet nëse do të ketë ndonjë takim Thaçi-Vuçiq në Mynih me ndërmjetës të ndonjë lideri botëror, duke qenë se në këtë konferencë do të marrin pjesë krerë e zyrtarë të lartë shtetesh si Emanuel Macron, Heiko Mass e Mike Pompeo.