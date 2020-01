Kryetari i Kuvendit Talat Xhaferi ka njoftuar sot se në seancë e 11 shkurtit kur pritet të ratifikohet Protokolli për anëtarësim në NATO do të jenë të një numër i caktuar i funksionarëve të lartë shtetëror të vendeve fqinje.

“Në seancën kur te bëhet ratifikimi më 11 shkurt do të jenë të ftuar kryeparlamentarët dhe Presidentët e vendeve fqinje anëtare si: Shqipërisë, Bullgarisë, Malit të Zi, Kroacisë dhe Sllovenisë, përfaqësues të lartë të NATO-s, Kabineti i Sekretarit të Përgjithshëm Stoltenberg edhe pse nuk dihet nëse do të vijë ai personalisht, Institucionet vendase, ish- Presidentët, ish kryetarët e Kuvendit dhe përjashtim do të bëhet për dy liderët Zaev dhe Mickoski”, deklaroi Talat Xhaferi, kryetar i Kuvendit.

“Ratifikimi votohet me shumicë të thjesht, gjegjësisht shumicën e deputetëve prezent në seancë”, tha Xhaferi.