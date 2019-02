Gjendja e furnizimit me energji elektrike në komunën e Preshevës është e mirë. Gjatë vitit 2018 është investuar me kosto të lartë për sferën energjetike në vend nga Elektrodistibucioni i Serbisë si shtrirja me kabllo kryesore, rrjetet e tensionit të lartë ndërrimi i shtyllave elektrike të betonit dhe drurit në Malësi dhe në qytet, ka konfirmuar kështu për portalin preshevacom, Xhelal Hasani, përgjegjës i drejtoratit për infrastrukturë dhe çështje banesore.

Hasani ka potencuar se gjatë kësaj kohe është bërë edhe zgjerimi i rrjetit të ndriçimit publik në qytet dhe në disa bashkësi lokale duke bërë shtrirjen e linjave të reja./presheva.com/