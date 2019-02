Projekte strategjike për këtë vit kalendarik për pushtetin lokal do të jetë Zona Industriale për të cilën do të ndahen mjete të konsideruara në adaptimin e infrastrukturës. Përmes realizimit të këtijë projekti do të krijohen parakushte për investime dhe sjelljen e investitorëve në vendin tonë.

Sipas përgjegjësit të drejtoratit për infrastrukturë dhe çështje banesore, Xhelal Hasani ndër projektet stategjike për këtë vit do të jetë edhe rregullimi i Transferstacionit dhe vazhdimi i rregullimit të rrugës Buhiç- Ilincë- Maxhere- Ranatoc në shenjë stimulimi për të jetuar në vendbanimet e Malësisë së Preshevës. Hasani ka deklaruar se përkundër asaj që këto projekte kapin kosto të lartë mjetesh ato duhet të realizohen brenda këtyre viteve dhe tu zgjidhen problemet e qytetarëve me të cilat ata përballen çdo ditë./presheva.com/