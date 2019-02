Kryeministri Zoran Zaev dhe lideri i BDI-së, Ali Ahmeti sot biseduan për zgjedhjen e një kandidati të përbashkët për president të shtetit, se kanë biseduar për kandidat të përbashkët për president të vendi dhe shprehu shpresën se ekzistojnë mundësi për këtë. Zaev gjithashtu tha se nuk është folur për emra të konkret.

Zaev tha se zgjedhjet duhet të jenë të drejta dhe të pastra, sepse Maqedonia nuk mund të kthehet mbrapa. Ndërsa lideri i BDI-së Ali Ahmeti tha se ishte një takim konsultativ në mes partnerëve të koalicionit. “Për çështjes që sot diskutuam vendosëm t’i paraqesim në debat brenda organeve partiake.

Partitë do të jenë ato që do të marrin vendim”, tha Ahmeti. Ai tha se është lënë hapësirë që të konsultohet edhe më tej në mes partnerëve të koalicioni dhe se vendimi që do të merre do të jetë i drejtë dhe duhet jep një mesazh të mirë për të gjithë qytetarët e Maqedonisë.