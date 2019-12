Kryeministri Zoran Zaev duke komentuar qëndrimin e Bujar Osmanit për Ligjin për përdorimin e gjuhëve tha se bashkërisht do të vazhdohet të punohet në zgjidhjen ligjore dhe se nuk do të lejohet të bëheni naivë për të hapur do çështje që do të na ndanin.

“Shumë punë të mira ndodhën gjatë dy viteve e gjysmë ku populli unë, të gjithë bashkësitë etnike, grupe të ndryshme fetare arritën të bashkohen rreth konceptit ‘Një shoqëri për të gjithë’. Nga të gjithë këto punë, ky ligjj ishte një ndër ato punë që na bashkoi”, tha Zaev.

Ai shtoi se duhet të kemi kujdes edhe në të ardhmen në marrjen e vendimeve për shkak se shoqëria e bashkuar dhe e përbashkët sjell jetë cilësore për gjithë qytetarët.

Ndryshe, sot zëvendëskryeministri Bujar Osmani tha se çështje të Ligjit për përdorimin e gjuhëve nuk duhet të hapur për shkak se na kthen para vitit 2001.