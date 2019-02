Kryeministri Zoran Zaev ka komentuar anulimin e seancës së mbrëmshme të Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, në të cilën duhej të vendosej për heqjen e imunitetit të deputetit Trajko Veljanoskit. Zaev thotë se Kuvendi është dashur të ndjek praktikën e deritanishme në lidhje me vendimet për marrjen e imunitetit.

Sipas tij, me këtë do të tregohej se gjithë deputetët janë të barabartë dhe do t’i jepej mundësia për vendosje gjykatës.

“Procedurat dhe rregullat duhet të vlejnë njëjtë për çdo deputet, pa dallim nëse është ish-kryetari i Kuvendit ose jo.