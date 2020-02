Me 15 mars fillon kampionati Botëror i Formula 1 për vitin 2020, ku Australia është pikënisja e kësaj gare.

Edhe këtë vit, Mercedes shihet si favorit me Ferrarin si ravilin më të madh, shkruan Indeksonline.

Përveç motorëve të fuqishëm, bolidët kanë nevojë edhe për pilot të mirë.

Pagat e tyre kanë arritur kulmin, ku këtë sezon klubet do të paguajnë rreth 158 milionë euro.

Më i paguari edhe këtë sezon do të jetë kampioni në fuqi, Lewis Hamilton me pagë 48 milionë euro, i ndjekur nga Vettel me 42 milionë euro.

Këto janë pagat e të gjithë pilotëve të Formula 1.

Lewis Hamilton, Mercedes – €48

Sebastian Vettel, Ferrari – €42m

Daniel Ricciardo, Renault – €18m

Max Verstappen, Red Bull – €16m

Charles Leclerc, Ferrari – €9m

Valtteri Bottas, Mercedes – €7.5m

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo – €4m

Carlos Sainz, McLaren – €3.5m

Sergio Perez, Racing Point – €3m

Esteban Ocon, Renaullt – €1.5m

Alexander Albon, Red Bull – €1.2m

Lance Stroll, Racing Point – €1m

Romain Grosjean, Haas – €1m

Kevin Magnussen, Haas – €1m

Pierre Gasly, Alpha Tauri – €400k

Daniil Kvyat, Alpha Tauri – €275k

Lando Norris, McLaren – €225k

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo – €200k

George Russell, Williams – €200k

Nicholas Latifi, Williams – Ende nuk dihet.