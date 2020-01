Samsung mbizotëroi në Evropë vitin që kemi lënë pas. Nga të gjitha markat e telefonave inteligjentë në botë, një kompani ka arritur të dominojë listën e telefonave më të shitur në Evropë në vitin 2019 dhe ajo kompani është Samsung.

Jo vetëm kaq, por Samsung arriti të marrë pesë nga 10 vendet e para.

Për vite me radhë Samsung ka dëshmuar se është jashtëzakonisht i shitur në Evropë dhe këtë vit kjo kompani ka korrur përsëri sukses në kontinentin e vjetër.

Kjo është lista e dhjetë telefonave më të shitur në Evropë gjatë vitit 2019.

1. Samsung Galaxy A50

Lëshuar në shkurt të këtij viti, Samsung A50 është zyrtarisht telefoni inteligjent më i shitur në Evropë sipas Kantar. Për vetëm 360 euro, ju merrni një procesor të mirëfilltë të intervalit të mesëm, një ekran super AMOLED me 6.4 inç, një kamerë selfie 25MP dhe tre lente në pjesën e prapme të ekranit. Ekziston një bateri 4,000 mAh, për krahasim, Pixel 4 XL i ri ka një madhësi të baterisë prej 3,700mAh, 4 ose 6 GB RAM dhe 64 GB ose 128 GB hapësirë ​​ruajtje të brendshme. Po ashtu, ekziston një skanues i gjurmëve të gishtërinjve në ekrant.

2. Samsung Galaxy A40

Një seri tjetër A, A40 është pak më i vogël se A50 me një ekran 5.9 inç. Ai ka një ekran super AMOLED i cili shpesh është më i mirë sesa ekranet OLED që përdor Huawei. Ekzistojnë dy kamera në anën e pasme, duke përfshirë një lente me kënd të gjerë, një skanues të gjurmëve të gishtërinjve në pjesën e pasme të pajisjes dhe një bateri prej 3,100 mAh. Telefoni vjen me 4 GB RAM dhe 64 GB ruajtje dhe hapësirë ​​për një kartë microSD 512 GB nëse keni nevojë për hapësirë ​​shtesë për të gjitha ato foto. Samsung Galaxy A40 kushton 260 euro.

3. Samsung Galaxy A20e

A20 ka një ekran prej 5.8 inç dhe është gjithashtu një LCD. Ekziston një kamerë selfie 8MP dhe dy lente kamerash të pasme, dhe një bateri 3,000 mAh si dhe teknologjia e shpejtë e karikimit Samsung 15W. Skaneri i gishtërinjve të pasëm është i lehtë për t’u përdorur dhe do të mbajë të sigurt gjithçka në pajisjen tuaj. Samsung Galaxy A20e kushton 200 euro.

4. Redmi Note 7

Redmi Note 7 ka kamerë 48MP dhe kushton më pak se 210 euro, kështu që është e drejtë të thuash që ky telefon është i volitshëm. Ka një procesor Snapdragon të intervalit të mesëm, një ekran të plotë HD + 6.3 inç. Brenda, ka një bateri 4,000mAh, si dhe 4 GB RAM dhe 128 GB ruajtje. Versioni i Android i Xiaomi, i quajtur MIUI, është i lehtë dhe intuitiv gjithashtu për t’u përdorur.

5. Apple iPhone XR

iPhone XR i vitit të kaluar ka qenë një pretendent i fortë për Apple dhe nuk është e vështirë të shihet pse. I disponueshme në gjashtë ngjyra të ndritshme, XR ka një ekran LCD 6.1 inç, që paraqet teknologjinë e ekranit HD të retinës së lëngshme të Apple dhe një kamerë të shkëlqyeshme të gjerë 12MP. Megjithëse Apple ka ngritur kamerat me iPhone 11 të këtij viti, XR është akoma një iPhone i shkëlqyeshëm, dhe tani është edhe më i lirë. Ai kushton 725 euro.

6. Samsung Galaxy A10

Telefoni më i lirë në listë, Samsung A10 kushton 160 euro. Ka një ekran HD + 6.2 inç të plotë, një kamerë 13MP në pjesën e pasme dhe një kamerë selfie 5MP në pjesën e përparme, dhe një bateri 3,400 mAh. Ka 3 GB RAM dhe 32 GB ruajtje, dhe gjithashtu mund të shtoni një kartë SD.

7. Samsung Galaxy S10

Ekrani dinamik AMOLED me 6.4 inç është një ëndërr për të parë filma dhe shfaqje televizive në lëvizje, ndërsa mund të argëtoheni me tre lentet e kamerës në anën e pasme, veçanërisht me këndin ultra të gjerë. Ekziston njohja e fytyrës për të zhbllokuar telefonin, por ka pasur probleme me skanerin e gjurmëve të gishtave në ekran, por Samsung thotë se po punon për të përmirësuar këtë. Samsung Galaxy S10 kushton rreth 935 euro.

8. Apple iPhone 8

iPhone 8 i 2017-ës ende duket se po shkon fuqishëm në të gjithë Evropën. iPhone 8 ka një ekran Retina HD me 4,7 inç, kështu që është i shkëlqyeshëm për njerëzit që preferojnë pajisje më të vogla, një aparat të vetëm 12MP dhe një kamerë selfie 7MP, dhe TouchID. Ekziston edhe iPhone 8 Plus më i madh i cili ka një ekran 5.5 inç dhe vjen në tre ngjyra: argjendi, gri dhe ari. iPhone 8 kushton 560 euro.

9. Samsung Galaxy A70

Galaxy A70 është një telefon i shkëlqyeshëm, sepse është diçka që nuk është shumë i kushtueshëm, por duket i shkëlqyeshëm dhe funksionon vërtet mirë. Në anën e pasme, ka tre lente kamerash: lentet 32MP, lentet me kënd të ultra të gjerë 8MP dhe një lente thellësi për të bërë portrete të shkëlqyera. Ajo ka një bateri të fuqishme 4,500mAh, dhe vjen me 6 GB ose 8 GB RAM, si dhe 128 GB hapësirë ​​ruajtjeje. Kjo plotësohet nga ekrani 6.7 inç dhe katër ngjyra të dallueshme. Galaxy A70 kushton 430 euro.

10. Samsung Galaxy S10 +

Samsung Galaxy S10 + ka kamerën e dyfishtë selfie në pjesën e përparme dhe një bateri më të madhe, në 4500 mAh, si dhe një ekran më të madh, 6.7-inç sesa Galaxy S10. Kur bëhet fjalë për të zgjedhur midis S10 dhe S10 + është kryesisht në përmasat. Nëse preferoni një pajisje më të madhe, atëherë S10 + është një zgjedhje e qartë. Por kjo eka edhe koston e vet, sepse Galaxy S10 + kushton rreth 1050 euro.