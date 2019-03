Çdo vit zhduken mijëra njerëz, të cilëve u humb çdo gjurmë, kurse familjarët e tyre do të jepnin gjithçka vetëm që ta kuptojnë të vërtetën se çfarë ka ndodhur me më të afërmit e tyre. Më poshtë ju sjellim listën e zhdukjeve më misterioze, që edhe pas shumë viteve nuk kanë marrë kurrfarë epilogu.

Malaysia Airlines MH-370 Konsiderohet si tragjedia më e madhe ajrore dhe më misterioze, ku mbi 200 persona që ishin brenda aeroplanit të aviokompanisë Malaysia Airlines 370, u zhdukën më 8 mars të vitit 2014. Edhe pse zyrtarët qeveritarë ishin zotuar se nuk do të ndalen duke punuar në zbardhjen e rastit, pas tri viteve hetime, aeroplani me 239 pasagjerë edhe sot e kësaj dite konsiderohet si i zhdukur.

Ende nuk dihet se çfarë e ka ndikuar që aeroplani komercial befasisht ndërroi kurs dhe u zhduk pa asnjë gjurmë. D.B. Cooper Para afro 50 viteve, një pasagjer i paidentifikuar kishte rrëmbyer aeroplanin rrugës për në Seattle, ku më pas kishte kërcyer nga aeroplani me parashutë me 200 mijë dollarë me vete. Ky burrë sypatrembur që është bërë i njohur si D.B. Cooper – prej atëherë nuk ka asnjë të dhënë për të.

FBI nuk beson se Cooper i ka mbijetuar kërcimit, edhe pse një teori e tillë kurrë nuk është konfirmuar. Hetuesit thonë se nuk ka qenë i shkathët në hedhjen me parashutë, pasi kishte realizuar disa kërcime nga vetëm 1,500 metra lartësi.

Gjithashtu thuhet se nuk ka pasur të veshura rroba adekuate që do ta ndihmonin t’i mbijetojë kërcimit me parashutë. Sipas dokumenteve të FBI-së, Cooper kishte rënë në një zonë malore gjatë një nate me shi, ku erërat frynin me shpejtësi prej 300 kilometra në orë. Jimmy Hoffa Kur në vitin 1975 u zhduk Jimmy Hoffa, kishin filluar hetimet më të gjata sa i përket krimit të organizuar në Detroit. Për shumë vite zhdukja e tij ka përbërë interesim të madh tek opinioni, dhe ka shërbyer si frymëzim për realizimin e shumë filmave të Hollywood-it.

Por, edhe pas 40 viteve, ai vazhdon të konsiderohet i zhdukur. Amelia Earhart Pas më shumë se 80 viteve që kur Amelia Earhart është zhdukur derisa po tentonte të udhëtonte me aeroplan nëpër botë, historianët dhe hetuesit ende janë duke u munduar ta zgjedhin rastin e pilotes amerikane. Earhart kishte thyer barrierat si femra e parë që ka fluturuar vetëm mbi Oqeanin Atlantik, kur së bashku me Fred Nunan në aeroplanin tjetër, filluan udhëtimin që cilësohej si udhëtimi i parë nëpër botë në vitin 1937.

Lorin Spirer Zhdukja e studentes së Universitetit Indiana, Lorin Spirer në vitin 2011, ka shkaktuar reagime të ashpra në kampuset e studentëve në mbarë SHBA-të. Autoritetet kishin njoftuar se 20-vjeçarja, ishte zhdukur pasi kishte shkuar në një aheng në Bloomington. Për herë të fundit ishte parë duke u larguar nga kampusi rreth orës 4:30 të 3 qershorit të vitit 2011. Por, edhe pse këtë janar do të duhej ta festonte 28-vjetorin e lindjes, e ëma e saj Sharline ka shkruar një letër në Facebook për vajzën e saj: “sikurse çdo vit tjetër po na mungon shumë”.