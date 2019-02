Stabiliteti i brishtë në Ballkanin Perëndimor po dridhet dhe diplomacia zvicerane ka një qëndrim të qartë. Në muajt e fundit, mosmarrëveshja mes Kosovës dhe Serbisë vetëm sa është rritur, me vendosjen e taksës 100%, dhe formimin e ushtrisë, kështu fillon një lajm i publikuar në një web-lajmesh zviceriane, i cili ka paraqitur vlerësimin e saj, sa i përket raportit Kosovës-Serbi.

Për shoqërinë multietnike:

Që nga vera e kaluar, edhe shkëmbimi i territoreve është një zgjidhje e mundshme për nyje të lidhura brenda një dhome: një “demarkacioni ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve”, siç shprehet nga presidenti serb, Aleksandar Vuçiq, një “rregullim të kufirit”, pas leximit të Presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi. Shtetet e Bashkuara, Rusia dhe pjesë e BE-së me sa duket mund të jetojnë me këtë ide, gjëja kryesore ndonjë telashe.

Vetëm Gjermania deri më tani ka folur kundër kufijve të ri në Ballkanin Perëndimor. Prapa skenave, edhe Zvicra. Kjo konfirmohet nga Departamenti Federal i Punëve të Jashtme (EDA) me kërkesë të SRF: “Zvicra ka ripohuar gjithmonë angazhimin e saj për bashkëjetesën paqësore të shoqërive multietnike në rajon.

Efekti domino i rrezikshëm?

Që nga viti 1995, Zvicra ka projekte të ndryshme për stabilitetin dhe zhvillimin në Ballkanin Perëndimor. “Prandaj Zvicrra është e mendimit se ndryshimi i kufijve në mes të Serbisë dhe Kosovës do të rrezikonte stabilitetin e brishtë në Ballkanin Perëndimor “, shkruan zëdhënësi EDA Tilman Renz.

Përplasje në Kosovë

Elita politike në Prishtinë është e pashpresë! Kryeministri Ramush Haradinaj është kundër shkëmbimit të tokës, si dhe shumica e parlamentit dhe të popullsisë. Por presidenti Hashim Thaçi ka qenë në gjendje të mbajë gjurmët në bisedimet e tij me Serbinë. Ai ende ka mbështetjen e SHBA dhe BE. Në ndryshim nga Haradinaj: Uashingtoni dhe Brukseli e kritikojnë atë për 100% detyrimet e importit. Thaçi, nga ana tjetër, përballet me një padi të mundshme para Gjykatës Speciale të Kosovës në Hagë lidhur me krimet e mundshme të luftës midis 1998 dhe 2000.

Frika: ndryshimet e kufijve mund të shkaktojë një efekt domino të rrezikshme në rajon – të tilla si në Bosnjë.

Çështja e diskutueshme e komunitetit serb

Prandaj, Zvicra mbështet procesin e normalizimit ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës nën kujdesin e BE-së – dhe kërkon lëshime: Nga këndvështrimi i Zvicrës, zbatimi i marrëveshjeve 2013 dhe 2015 do të kontribuonte shumë në këtë normalizim. Konkretisht, ka të bëjë me krijimin e një shoqërie të komunitetit serb brenda Kosovës.

Demonstratat në Serbi:

Mijëra njerëz në Serbi kanë demonstruar për më shumë se dy muaj kundër, siç thonë ata, sundimin autoritar të presidentit Aleksandar Vuçiç. Në fakt, ai e ka sjellë vendin pothuajse në linjë, duke përfshirë kontrollin e mediave. Shkaku i protestave ishte një sulm ndaj udhëheqësit serb të lënë këtë vjeshtë të vonë – për kundërshtarët Vuçiçi si rezultat i fushatave të propagandës mediatike kundër disidentëve. Demonstratat janë zgjeruar në javët e fundit. Për herë të parë në vite Vuçiç është nën presion.

Komunat me shumicë serbe duhet të lidhen me njëra-tjetren sipas marrëveshjes 2015. Në shikim të parë, një ide federale. Por popullsia e Kosovës ka frikë nga një shtet brenda një shteti me një lidhje të drejtpërdrejtë në Beograd. Qindra mijëra dolën në rrugë kështu. Prandaj, qeveria në Prishtinë ende nuk e ka zbatuar shoqatën e komunitetit.

Fuqia e butë zvicerane.

Vështirë që një vend tjetër e ka mbështetur pavarësinë e Kosovës aq fort sa Zvicra. Tani ajo kërkon koncesione të dhimbshme nga udhëheqja politike. Por, Zvicra ka një pozitë të fortë në Beograd.

Ajo nxit futjen e sistemit të arsimit të dyfishtë, një projekt prestigj të qeverisë – dhe është donatori i katërt më i madhe në Serbi. Fuqia e butë e Zvicrës në këtë mënyrë nuk kanë peshë në lojën e energjisë për të zgjidhur nyjen e Kosovës.