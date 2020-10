Qeveria Federale e Zvicrës ka qenë duke planifikuar bllokime rajonale lidhur me koronavirusin për muaj me radhë. Kështu shkruan gazeta “NZZ am Sonntag” e djeshme.

Gazeta këtë njoftim e mbështet në procesverbalin e konferencës telefonike midis Zyrës Federale të Shëndetit Publik dhe mjekëve të kantoneve, transmeton albinfo.ch.

Në këtë vazhdë, në qershor qeveria federale kishte përpiluar “një listë të infrastrukturave kritike në lidhje me bllokimet e mundshme të rajoneve ose komunave si pjesë e përballimit të një vale të dytë”.

E ballafaquar me këtë lajm, Qeveria Federale ka deklaruar: “Zyra Federale për Mbrojtjen Civile po shqyrton, në bashkëpunim me organe të tjerë kompetentë, se si në rast të një bllokimi lokal ose rajonal mund të sigurohet që operatorët e infrastrukturave kritike ose kompanitë e rëndësishme të mund të mbajnë sistematikisht operacionet e tyre sa më shumë të jetë e mundur”.

Se kur dhe si mund të imponohet një bllokim i tillë mbetet çështje e hapur. Siç kanë konfirmuar burime të ndryshme në gazetë, qeveria federale, kantonet dhe task forca shkencore federale e koronavirusit po punojnë për një të ashtuquajtur strategji dimërore, përcjell albinfo.ch. Kjo çështje është trajtuar tashmë në verë, thonë burimet në fjalë.