Studiuesit zviceranë janë duke zhvilluar një plan për të lëshuar ‘pasaportat e imunitetit’ për anëtarët e popullatës që kanë pasur Covid-19 ose janë vaksinuar kundër virusit dhe për këtë arsye janë imunë, përcjell albinfo.ch.

Plani, raportuar në Tages Anzeiger të Martën, pasqyron një plan të ngjashëm në Gjermani, ku studiuesit po kërkojnë të vendosin imunitetin e koronavirusit përmes testimit të antitrupave.

Pasi të jenë lëshuar, mbajtësit e pasaportave do të jenë në gjendje të punojnë në industri të ndryshme, si dhe të angazhohen në jetën shoqërore dhe sport, si dhe ndoshta të udhëtojnë jashtë vendit, përcjell tutje albinfo.ch.

Idris Guessous nga Spitali Universitar i Gjenevës ka filluar një projekt hulumtues i cili do të përdorë vullnetarë për të hetuar imunitetin ndaj virusit, duke lëshuar ata që janë imunë – qoftë duke pasur virusin ose më vonë duke u vaksinuar – me një letërnjoftim Covid ose pasaportë.

Pasaporta gjithashtu do të përfshijë një kod QR për të përmirësuar sigurinë, ndërsa kompanitë që punojnë për zhvillimin e pasaportës kanë premtuar se të dhënat e ruajtura nga qendra do të jenë të sigurta.

Philippe Gillet nga Sicpa, një nga kompanitë që zhvillonte pasaportën, i tha Tages Anzeiger se të dhënat do të mbroheshin përmes përdorimit të kodeve QR.

“Falë kodit tonë QR dhe teknologjisë së blockchain, ne mund të garantojmë integritetin dhe mbrojtjen e të dhënave private,” tha ai, përcjell tutje albinfo.ch.

Zyra Federale Zvicerane e Shëndetit Publik, prova mbi imunitetin mund të jetë në dispozicion deri në vjeshtë – duke lejuar lëshimin e pasaportave.

Brigitte Meier, nga FOPH, tha që qasja e preferuar do të ishte lëshimi i atyre që ishin vaksinuar kundër virusit me një pasaportë imuniteti, duke i lejuar ata të provojnë se ishin imunë.

Guessous megjithatë i tha Tages Anzeiger se ende kishte disa të panjohura në lidhje me mënyrën se si njerëzit ndërtojnë imunitet ndaj virusit, që do të thotë se kishte nevojë të tregohemi të kujdesshëm në lidhje me planin e pasaportave.

Në veçanti, ai ishte i shqetësuar që mbajtësit e pasaportave do të grumbullonin të drejta shtesë sipas planit që mund të çojnë në diskriminim.

Organizata Botërore e Shëndetit ka deklaruar publikisht se është kundër lëshimit të pasaportave të imunitetit.