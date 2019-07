Liga Premier ka njoftuar klubet se ka vendosur të bëjë ndryshime para fillimit të sezonit 2019/20.

Kanë mbetur më pak se një muaj deri në nisjen e sezonit të ri në Ligën Premier, por bordi drejtues tashmë ka njoftuar klubet në lidhje me ndryshimet e reja.

Liga Premier ka njoftuar tashmë klubet se nga sezoni i ri do të shikohen ndeshjen mes vete nëse klubet përfundojnë me pikë të barabarta për të vendosur titull, përcaktuar një vend në Evropë apo për të rënë nga kategoria.

“Nëse dy ose më shumë klube përfundojnë me pikë të barabarta në tabelë kur konkurrojnë për titull ose kualifikimin në garat evropiane, ose kur janë në rrezik nga rënia nga kategoria, rezultate e tyre mes vete tani do të përdoren për t’i zgjedhur ato”, thuhet fillimisht në njoftimin e Ligës Premier.

“Në sezonin 2019/20 skuadra që ka grumbulluar më shumë pikë në duelet e ndërsjella mes skuadrave që kanë pikë të barabarta, diferencës së golave ​​dhe numrit të golave ​​të shënuar, do të marrë vendin më të lartë në tabelë, ndërsa skuadra me më pak do të marrë vendin më të ulët”.

“Nëse klubet kanë të gjitha të dhënat e barabarta, skuadra që shënoi më shumë gola si mysafirë në ndeshjet mes vete do të fitojë pozitën më të lartë”.

“Vetëm nëse klubet mbeten prapë të barabartë atëherë do të organizohet një lojë në fushë neutrale, me formatin, kohën dhe vendin që përcaktohet nga Bordi i Ligës Premier”, mbyllet njoftimi.