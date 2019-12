Liverpooli e ka zyrtarizuar marrëveshjen me mesfushorin sulmues të RB Salzburg, Takumi Minamoton.

The Reds e paguan klauzolën e lirimit të talentit japonez në vlerë 8.5 milionë euro, i cili do t’i bashkohet skuadrës së Jurgen Klopp sapo të hapet afati kalimtar i janarit.

Minamino ka nënshkruar kontratë katërvjeçare e gjysmë me Liverpoolin, pasi i kreu me sukses testet mjekësore të martën.

We can confirm an agreement has been reached with @redbullsalzburg for the transfer of Takumi Minamino 🙌

リヴァプールフットボールクラブは南野拓実選手の移籍についてレッドブル・ザルツブルクと合意に達したことを発表する pic.twitter.com/2yH2N0v3Y1

— Liverpool FC (@LFC) December 19, 2019