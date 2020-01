Real Madridi ka njoftuar se e ka transferuar edhe zyrtarisht Reinierin nga Flamengo.

Los Blancos bënë të ditur se marrëveshja është arritur me skuadrën braziliane për t’i marrë kështu shërbimet e mesfushorit.

Lojtari 18-vjeçar ka nënshkruar kontratë me skuadrën spanjolle deri në vitin 2026.

🇧🇷🤩 THIS is what you can look forward to from our latest recruit – @ReinierJesus_19! #WelcomeReinier pic.twitter.com/KT797AutSF

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) January 20, 2020