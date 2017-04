Barcelona ka dështuar në ankesën e tyre kundër suspendimit të Neymarit me tre ndeshje, kështu që braziliani do të mungoj në “El Clasicon” e së dieleës kundër udhëheqësve të Real Madridit.

Neymarit iu dha ndëshkimi për sarkazmin e duartrokitjes ndaj zyrtarit të katërt të ndeshjes pasi iu dha kartoni i tij i dytë i verdhë në humbjen 2-0 në Malaga më parë këtë muaj.

Shfaqja e sulmuesit brazilian bëri që ai të pezullohet me dy ndeshje shtesë që erdhi si rezultat i kartonit të kuq në La Rosaleda, duke e vendosur atë jashtë përplasjes me Madridin në Santiago Bernabeu këtë fundjavë dhe takimin me Osasunën javën e ardhshme.

Barça argumentoi se nuk mund të provohej se reagimi i Neymarit u drejtua tek zyrtari, por Komiteti i Ankesave të Federatës Mbretërore Spanjolle refuzoi kërkesën e tyre dhe e mbajti sanksionin në fuqi.

Por, Barca ende vazhdoj me ankesën e tyre në Gjykatën e Arbitrazhit për Sport, me qëllim që dënimi i tij.

Kjo pasi tani “El Clasico” merr më shumë rëndësi për klubin pas eliminimit nga Liga e Kampionëve, ndërsa katalunasit kërkojnë të mbajnë shpresat e tyre të pakta të gjalla.

Barça shkon në ndeshjen e së dielës tre pikë prapa Madridit, të cilët gjithashtu kanë një ndeshje më pak për të zhvilluar, ndërsa një humbje në këtë ndeshje do ta dorëzonte titullin tek ‘Mbretërit’ për herë të parë që nga 2011-12.