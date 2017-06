Alketa Vejsiu është një nga femrat më me ndikim në median shqiptare.

Ajo ka qenë pjesë e emisioneve me një audiencë të gjerë dhe që thellësisht përçon pozitivitet. Por në politikë nuk mund ta kishte imagjinuar asnjëherë. Ajo ka pohuar se nuk do të jetë direkt pjesë e politikës.

‘Një gjë ëshët e sikurtë se unë nuk do të jem asnjëherë pjesë e politikës. Por në mënyrë indirekte po do të përfshihem.’-ka pohuar Alketa.