Këtë frizurë do ta bëni më shpejt se që do të vini maskara në qerpikë, tërë ditën do të dukeni bukur.

Përse të bartni çdo ditë frizurë të njëjtë?

Nëse keni flokë të gjatë, gërshet të pazakonshëm apo bishtaleca llojesh të ndryshme mund t’i keni çdo ditë.

Propozimi ynë për ditë krejtësisht të zakonshme është gërsheti i pazakonshëm.

1. Veprimi i parë: Flokët lidhni në 4 bishta të ulët.

2. Veprimi i dytë: Secilin bisht bëjeni gërshet dhe lidheni me llastik, dhe secilin gërshet tërhiqeni pak.

3 Veprimi i tretë: Gërshetat thurni me njërën me tjetrën në gërshet të ulët dhe lidhni me furqeta teli.

Dhe, tani frizura është e gatshme.

Detajet shikoni në videon në vijim:

