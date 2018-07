Ndodhi ajo që e kishte paralajmëruar “Marca”, Luis Enrique është zyrtarizuar si trajneri i kombëtares së Spanjës, duke pasur në këtë rol Julian Lopetegui, të shkakrkuar një ditë para nisjes së Botërorit të Rusisë, dhe Fernando Hierro, që e drejtoi “La Roja” në Kupën e Botës së kësaj vere, deri në 1/8 finale, kur u eliminua me penallti nga vendi organizator.

Ka qenë presidenti i Federatës Spanjolle të Futbollit, Luis Rubiales, ai që ka konfirmuar gjithçka para mediave, pas një mbledhjeje me bordin drejtues:

“Kontraktimi i Luis Enrique për dy vitet e ardhshme si trajner i Spanjës është miratuar unanimisht nga bordi drejtues. Ka një marrëveshje të plotë për këtë emër dhe sigurisht javën e ardhshme ai do të paraqitet për prezantimin e tij”.

Luis Enrique është ish-trajneri i Barcelonës dhe ish-lojtari i Real Madridit, dy gjigantëve të futbollit spanjoll. Bordi i drejtorëve e ka miratuar njëzëri emërimin e tij deri në “Euro 2020”, me propozimin e presidentit Luis Rubiales. Ai nuk do të ketë një klauzolë ndërprerjeje të kontratës dhe vjen me stafin e vet teknik në këtë detyrë.