Ylli portugez u prezantua si lojtar i lirë i skuadrës italiane të Juventusit. Ronaldo, i cili tani është 33-vjeçar, i është bashkuar Bianconerëve në një marrëveshje prej 105 milionë eurosh.

Sot u raportua se francezi mund t’i bashkojë forcat me portugezin te kampionati italian i Serie A. Sipas Libertad Digital, Zidane do të kthehet në Juventus në tetor si drejtor sportiv.

Me sa duket, rikthimi i Zidanes konfirmohet nga ‘burime të afërta me familjen Agnelli’. Zidane do të punojë gjatë sezonit të ardhshëm së bashku me Fabio Paraticin në stadiumin Allianz.