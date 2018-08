Edhe në ditën e përvjetorit të Ilindenit, pushteti dhe opozita të ndarë sa i përket marrëveshjes me Greqinë dhe referendumit. Derisa shumica bën thirrje për mbështetje të referendumit, opozita dëshiron anëtarësim në BE dhe NATO pa ndryshuar sipas tyre emrin dhe identitetin. Kryeministri Zoran Zaev bëri thirrje që më 30 shtator të përcaktohemi për të ardhmen dhe jo për kthim mbrapa.

Ju bëj thirrje të gjithë juve që me krenari të thoni PO që t’i kapim shanset që na i ofron BE-ja. T’i themi PO stabilitetit dhe sigurisë së garantuar përmes anëtarësimit në NATO. T’i themi PO identitetit, gjuhës dhe kulturës maqedonase si të njohur dhe të vërtetuar”- tha Zoran Zaev, Kryeministër.

I pari i Kuvendit, Talat Xhaferi kërkoi nga qytetarët dhe faktorët politik në vend që me votën e tyre të mbështesin anëtarësimin e vendit në NATO dhe BE.

Dua që nga ky vend të bëj apel deri tek gjithë qytetarët e Maqedonisë, liderët politik dhe kolegët e mi deputet nga shumica dhe opozita, të jenë vërtetë të përgjegjshëm dhe vizionar. Me guxim të mbështesin zbatimin e marrëveshjes me të cilin do të realizohet anëtarësimi i plotë në NATO dhe BE”- deklaroi Talat Xhaferi, Kryetar i Kuvendit.

Lideri i VMRO-DPMNE-së, Hristijan Mickoski akuzoi pushtetin për veprime të dhunshme dhe montime të rasteve gjyqësore me qëllim përçarjen e këtij subjekti.

Për çfarë uniteti flasin kur me dhunë dhe pa konsultime imponojnë pyetje të referendumit për ndryshimin e emrit, kur çdo ditë shpallin tradhtar dhe patriot, kur ka deputet dhe viktima tjera të pafajshëm të ngarkuara me raste të montuara politike me të vetmin qëllim që të përçahet VMRO-DPMNE-ja dhe mos nënshtrimi i popullit maqedonas”- tha Hristijan Mickoski, Kryetar i VMRO-DPMNE-së.

Referendumi për marrëveshjen me Greqinë është caktuar për 30 shtator. Në rast se nuk arrihet cenzusi, kryeministri Zaev paralajmëroi se procesi kaluan në duart e institucioneve.